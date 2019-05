Fatih Terim: Keşke Avrupa'ya gitmeseydik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, katıldığı bir iftar programında sarı-kırmızılı takımla ilgili açıklamalar yaparkan, UEFA'dan aldıkları cezaya da değindi.

CEZADAN DOLAYI KADROMUZU KULLANAMADIK

Galatasaray sezon başında UEFA'dan bir takım cezalar aldı. Bu cezalar kapsamında transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılı takım hem kadroyu daralttı hem de Terim'in istediği transferleri yapamadı.

Deneyimli teknik adam bu durumu hatırlatarak şöyle konuştu: "Her üç ayda bir teknik heyet ve futbolculardan borçsuzluk kağıdı toplamamız gerekiyor, alacağımız yoktur diye. Geçmişten gelen bir borç yok mu, ondan önceki beyefendiye gelen bir borç yok mu? Günahı ne Mustafa Cengiz Başkan'ın. O zaman ne yapıyoruz; aman kardeşim ne kadar satabiliyorsak deyip eldekini satıyoruz. Keşke ceza verseydi UEFA bu sene bize! Çünkü mevcut cezadan dolayı zaten kadroyu kullanamadık."

PARAMIZ OLSAYDI TETTEH'İ ALIYORDUK

Avrupa'yla transfer bütçesi olarak arada büyük fark olduğuna vurgu yapan 65 yaşındaki hoca, "Ekonominiz iyiyse benim yerime Mourinho'yu da alırsınız. Ekonominiz iyiyse istediğiniz takımı kurarsınız. Ekonominiz iyiyse en iyisiyle çalışırsınız. Ama kötüyse sorun idari değildir. Biz 700 bine oyuncu alırken Manchester City İspanya'dan 50 milyon euroya yakın bonservisle oyuncu aldı. Her şey para değil tamam da bu kadar da değil!

Manchester United diyor ki bu sene 400 milyon sterlin ayırdık transfere, Real Madrid 500 milyon avro ayırdığını söylüyor transfere. Şampiyon olursak bunlardan biriyle eşleşeceğiz. Bir gruptan çıkamayız demiyorum asla. Şu an bizim listemizde dünyanın her yerinden 15-20 futbolcu var. Paramız olsaydı 3-4'e Tetteh için her şey tamamdı." ifadelerini kullandı.