Fatih Terim, Konoplyanka'yı istedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda konuk olduğu Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.

KİRALIK VERİN TEKLİFİ

Karşılaşma öncesi Fatih Terim ile Tedesco arasındaki kısa sohbetin içeriğinin transfer olduğu iddia edildi.

Alman basını Terim'in Schalke'nin genç teknik adamı Domenico Tedesco'ya "Konoplyanka'yı kiralık olarak bize verin" teklifinde bulunduğunu yazdı. Tedesco ise, "Bu çok ani bir teklif oldu. Şu an bir yanıt veremem" dedi.

Galatasaray'a karşı forma giymeyen 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız, bu sezon 8 maçta 2 asist üretti. Daha önce Beşiktaş ile de adı anılan Konoplyanka'nın transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 10 milyon euro

BELHANDA YA DA FEGHOULİ'NİN YERİNE

Fatih Terim'in devre arasında Belhanda ya da Feghouli'den birinin satılmasını istiyor. Deneyimli teknik adam bu boşluğu da Konoplyanka ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Ukraynalı futbolcu orta sahada sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapıyor.