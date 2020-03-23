Fatih Terim, korona için TFF'yi uyarmıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında çok sert ifadelerle maçları iptal etmeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki göstermişti.

"HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKMUYORSUNUZ"

"İstediğinizi şampiyon ilan edin, oynamayalım arkadaş eğer birilerine zarar gelecekse.

850 kişi resmi görevli var. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var. Bizim gibi takım sporlarında erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Ama birimizde çıkarsa? Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?" diyen Fatih Terim'in sözleri, koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Fatih Terim, açıklamalarına şöyle devam etmişti:

"Sağlığımız ve hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Hepimiz yardımcı olacağız. Bizim hayatımız, oyuncuların hayatı önemli değil mi? Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasaydı evinizde olurdunuz. Bir tanemizde bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Buradaki top toplayıcı çocuklar da."

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu? VİDEO