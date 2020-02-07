Fatih Terim, kupa kadrosunu yenilecek

Süper Lig'de üst üste 4 galibiyete imza atan ve beğeni toplayan Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaşattı.

Sarı-kırmızılılar, Alanya'dan 2-0'lık yenilgiyle dönse de teknik direktör Fatih Terim hemen Kasımpaşa sınavını gündemine aldı.

"KASIMPAŞA MAÇININ TELAFİSİ YOK"

Yardımcılarıyla durum değerlendirmesinde yapan deneyimli çalıştırıcı, "Kupada rövanşta sonuna kadar şansımızı zorlayacağız ama ligde Kasımpaşa deplasmanının telafisi yok. Acilen takım olarak Kasımpaşa maçına konsantre olmamız gerekiyor" diye konuştu

"ÜZÜLMEYE ZAMANIMIZ YOK"

Teknik direktör Fatih Terim, rotasyonlu kadronun performansı karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, mücadele sonrası soyunma odasında takıma destek verme yolunu tercih etti. "Üzülmeye zamanımız yok" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Lige dönmemiz gerekiyor. Güzel bir seri yakaladık, buna devam edebiliriz. Buna bir yol kazası gözüyle bakalım. Rövanşı ayrıca konuşuruz. Şimdi sizden tamamen lige konsantre olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, ligdeki Kasımpaşa sınavının ardından kupada Alanya ile rövanş mücadelesine çıkacak.

Aslan'ın gelecek hafta ligdeki rakibi ise Yeni Malatya.

Sarı-Kırmızılılar bu üç karşılaşmayı da kazanarak, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kupada yarı finale yükselmiş, ligde de zirve yarışına daha da yaklaşmış bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

Teknik heyet toplantısında Kasımpaşa 11'i de konuşulurken kadronun baştan aşağıya yenilenmesi kararı alındı.

ALANYASPOR MAÇ KADROSUNDAN YALNIZCA 3 İSİM İLK 11'DE

Alanyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden sadece Marcao, Lemina ve Onyekuru Pazar akşamı yine sahada olacak.

Teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'nın önünde Mariano-Donk-Marcao- Saracchi dörtlüsüne formayı verecek.

Orta sahanın merkezinde Lemina'nın yanında Seri görev yapacak

İleri uçtaki Adem Büyük'ü de Feghouli- Emre Akbaba-Ömer Bayrak üçlüsü destekleyecek. Terim'in kulübedeki silahı Henry Onyekuru olacak.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında maça çıktığı ilk 11 şu şekildeydi:

"Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy Durmaz, Sekidika, Onyekuru."