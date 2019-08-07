Fatih Terim: Kupalara bir yenisini daha ekleyin

Galatasaray, kazanarak hem rakibinden geçen sezonun rövanşını almayı hem de 6. kez bu kupayı müzesine götürmek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, öğrencileri ile yaptığı toplantıda galibiyet istedi.

"GALATASARAY'IN HEDEFİ NE OLURSA OLSUN KAZANMAKTIR"

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın hangi kupada olursa olsun her zaman sahaya kazanmak için çıkacağını belirterek şunları söyledi:

"Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyoruz. Galatasaray'ın hedefi nerede, hangi kulvarda olursa olsun kazanmaktır."

"Rakibimiz geçtiğimiz sezon küme düşmüş olabilir. Bu sizi kesinlikle yanıltmasın ve rehavete sokmasın."

"Ciddiyeti bir an bile elden bırakmadan, iyi bir oyunla kazanmanızı ve geçtiğimiz sezonki iki kupanın yanına bir yenisini daha eklemenizi istiyorum."