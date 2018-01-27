Fatih Terim: Latovlevici'yi ıslıklamayın

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 41'e yükseltti ve liderliğe tırmandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Terim, Latovlevici konusuna değindi.

MAÇTAN SONRA İSTEDİĞİNİZİ YAPIN

Terim, "Latovlevici hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Seyircilerimizden rica ediyorum, onlar bizi dinlerler. Maçtan sonra ne isterlerse yapabilirler ama bize gösterdikleri toleransı, maç esnasında oyuncularımıza da göstersinler. Bu futbolcularımız açısından önemli bir durum. Bu toleransı gösterebilirlerse çok seviniriz." şeklinde konuştu.