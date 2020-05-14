Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Fatih Terim, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig hakkında ilk kez konuştu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Terim, "Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı. Kulüplerin kurallara uyduğunun denetlendiği bir anayasamızın olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BELİRSİZLİK ORTAMINDA ÇIKIP İLK BİZ KONUŞTUK"

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştuklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Ahmet Nur Çebi'yi aradım, bu vesile ile koronavirüse yakalanan herkese geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım. O sürede sakat ve cezalımız yoktu. Orada ilk kelamı biz ettik. İkinci yarının en başarılı takımı olarak ifade ettim. Neden mi? Belirsizlik ortamlarında çıkıp konuşmak kolay değildir. Ben konuşmaktan çekinmedim. Belki o anların isyanı ile sesimi yükseltmiş olabilirim ama niyetimde sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasındaki insanların canından ötürü bir şey yoktur. Belki sesim yükselmiştir. O an benim açımdan öyle ifade edilmesi gerekiyordu" dedi.

Galatasaray'da heyetin bir daha teste tabi olduğunu söyleyen Terim henüz sonuçların gelmediğini vurguladı.

"TESTİMİN POZİTİF OLDUĞUNA İNANMAYANLAR OLDU"

Sarı-Kırmızılı takımda şu ana kadar pozitif bir vaka olmadığını da ifade eden Terim, "O günlerde vaka sayısı azdı. Sayı şu anki gibi binlerle de ifade edilmiyordu. Şimdi dile dolay 4 bin canımız gitti. Bu meret kimseye acımıyor. Liglerin ertelenme kararı alındığı haftaya bakarsak, pazar günü seyircisiz maç oynadık. Çarşamba günü lig ertelenmeyecek diye resmi bir açıklama yapıldı. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri bile açıklandı. Ben bu süreçte takımımı antremana çıkarmadım. Takımın testen geçirilmesini beklemeseydim belki de bugün başka şeyler konuşacaktık. Benim için bu konuda geç kalma olma ihtimali bile olabilirdi. Testimin pozitif olduğuna inanmayanlar oldu. Bu ülkede fikir ayrılığı olabilir ama insan hayatı üzerinden polemik yaratılmamalıdır. Halen çok büyük bir belirsizlik var. Herkes uğraşıyor. Yetkili ve sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz.

Semptom olmadan test yaptıramıyorsunuz. Özel izin alıp test yaptırdınız. Akşam adam evine gidiyor, markete gidiyor. O zaman testin bir anlamı gelmiyor. Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testlerin de henüz sonuçlarını bilmiyoruz. Bizde şu ana kadar her şey çok güzel. İnşallah böyle devam eder" sözlerini kullandı.

BU SÜRECİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL

Koronavirüs sürecinde yabancı futbolcuların ülkelerine gitmek istediğini söyleyen Terim, "Oyuncularımın hiçbirine ülkelerine gitmelerine izin vermedim. Benden bizzat bunu istediler ama ben direkt olarak, bunun hiç güvenli olmadığını, en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyledim. Bu ülkeye ve sağlık sistemine güvenin, size veya ailenize bir şey olmanıza izin vermeyiz, dedim. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Bu kadar büyük bir organizasyonu yönetmek kolay değil. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini ödemek de kolay değil. Bunu da kabul ediyorum" dedi.

Süper Lig'in alınabilecek en fazla tedbirle en doğru zamanda oynanması gerektiğini söyleyen tecrübeli hoca açıklamarını şu sözlerle noktaladı:

"TEMKİNLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Kulüplere bağlı endüstri kaybını, yayıncı kuruluşun durumunu anlıyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, belirsizliğin bulunduğu bu ortamda aceleci değil, temkinli olmak zorundayız. Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı. Kulüplerin kurallara uyduğunun denetlendiği bir anayasamızın olması gerekiyor."

Fatih Terim: Oyuncuların aklı burada değildi