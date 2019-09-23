Fatih Terim locada çıldırdı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutan Tolga Ciğerci, derbi öncesi yaptığı açıklamada kazanacaklarını ifade etti.

Tolga: G.Saray beni ilgilendirmiyor, onları yeneceğiz

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın, Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade ederek, "Galatasaray hakem diye sızlanmasın" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyalı ekipte cezalı Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

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İngiliz profesör: Çubuklu forma giyen takımlar avantajlı

Newcastle Üniversitesi profesörü Candy Rowe'un araştırmasına göre çubuklu formayla mücadele eden takımlar rakiplerine göre daha başarılı oluyor.