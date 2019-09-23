Fatih Terim locada çıldırdı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi.
Seri'nin kafa golüyle önce geçen ve maç boyunca birçok fırsattan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 89. dakikada Guilherme'nin golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.
TERİM ÇOK SİNİRLENDİ
Cezası nedeniyle mücadeleyi locadan takip eden teknik direktör Fatih Terim ise yenilen golün ardından adeta çıldırdı.
PFDK tarafından 3 maç cezaya çarptırılan tecrübeli teknik adam, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamlayacak.