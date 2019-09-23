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Fatih Terim locada çıldırdı

Son dakikalarda yediği golle Malatya'da 1 puan bırakan Galatasaray'da cezası nedeniyle maçı locadan takip eden teknik direktör Fatih Terim, adeta yerinde duramadı.

| Haber Merkezi
Fatih Terim locada çıldırdı
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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi.

Seri'nin kafa golüyle önce geçen ve maç boyunca birçok fırsattan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 89. dakikada Guilherme'nin golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Cezası nedeniyle mücadeleyi locadan takip eden teknik direktör Fatih Terim ise yenilen golün ardından adeta çıldırdı.

PFDK tarafından 3 maç cezaya çarptırılan tecrübeli teknik adam, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamlayacak.

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