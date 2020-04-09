Galatasaray'da limit 1.5 milyon euro olacak

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol ekonomisini de derinden etkiledi.

Birçok gelirden mahrum kaldıkları için küçülmeye gitmek zorunda olan kulüpler, yeni çıkış yolları aramaya başladı.

Bu kulüplerden biri olan Galatasaray'da, oyunculara önümüzdeki sezondan itibaren en fazla 1.5 milyon euro verme kararı alan yönetimin, öncelikle yüksek maaş alan isimlerle görüşeceği öğrenildi.

TERİM'İN MAAŞINA DOKUNULMAYACAK

Diğer taraftan Galatasaray ile 2+3 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim'in, futbolculara uygulanan maaş limitine dahil edilmeyeceği belirtildi.

Yılda 2.5 milyon euro kazanan 66 yaşındaki teknik adam, aynı ücreti almaya devam edecek.