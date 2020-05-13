Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Bjelica: Fenerbahçe'yle görüşmelerimiz devam ediyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmelere devam ettiğini belirten Nenad Bjelica, hedefinin her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımını çalıştırmak olduğunu söyledi.

2 Fenerbahçeli yönetici koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'de, iki kulüp çalışanının ardından ismi açıklanmayan bir yöneticinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

3 İngiliz basını: Mesut, 2021'de Fenerbahçeli olacak Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.

4 Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor Beşiktaş'ta bir süredir geleceği belirsizliğini koruyan Adem Ljajic'in, siyah-beyazlılardan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

5 Fatih Terim, maaşını ileri bir tarihte alacak Futbolculara ödeme yapılamadığı bu dönemde para almayı doğru bulmadığını söyleyen Fatih Terim, maaşının bir kısmı olan 600 bin euroyu (4.5 milyon TL) öteledi.

6 Rizespor, Frey'i istiyor Nürnberg ile kiralık sözleşmesi biterek Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Michael Frey ile, Rizespor'un ilgilendiği öğrenildi.

7 Morgan Gibbs-White, korona günlerinde parti verdi Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın kadrosunda top koşturan Morgan Gibbs-White'ın, karantina kurallarına uymayarak evinde parti düzenlediği ortaya çıktı.

8 39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, İspanya 3. lig ekibi Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini uzatma kararı aldı.

9 İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasını giydi Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan renklerine kattığı 21 yaşındaki İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla açıklamalarda bulundu.