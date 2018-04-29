Fatih Terim: Maçın hakkını verdik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Futbolcuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Terim, şampiyonluk için önlerinde üç final maçının olduğunu vurguladı.

"DAHA FARKLI YENEBİLİRDİK"

Beşiktaş'ı daha farklı da yenebileceklerini ifade eden Terim, "Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Hak ettik mi? Ettik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Galatasaray gibi oynayarak kazandığımız için çok mutluyum. 50 bin taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Cimbom'un başı taraftarıyla dik olur. Topla oynama oranları eşit olabilir ama rakip alanda daha etkiliydik. Beşiktaş'ın bizim alanımızda kalmasına izin vermedik. Her anına kadar hak eden bir takım vardı, kaldı 270 dakika. Bu 270 dakikayı iyi değerlendireceğiz. Beşiktaş'ı daha farklı da yenebilirdik" dedi.