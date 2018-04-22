Fatih Terim: Maicon çok üzgündü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kendi sahamızda iyi oynayanlar deplasmanda iyi oynamıyor." dedi.

O KOCA ADAM KARŞIMDA AĞLADI

Terim, "Maçtan evvel Sinan ve Yasin ile konuştum. Kupa maçının üzerindeki sevimsiz havayı dağıtmamız hoş oldu. Sinan iyi iş yaptı. Çok mutluyuz. O oyunculara ihtiyacımız var bizim. Mental olarak yorulan olduğunda onlara ihtiyacımız var. Diyelim ki Serdar cezalı değildi. Benim hiç öyle bir huyum yoktur. Oyuncuya kızacaksam birebir kızarım, kamuoyunun önünde kızmam. Maicon ile kahvaltıda konuştuk. Öyle dev gibi bir adamın bu kadar üzgün olacağını tahmin etmemiştim. Maicon'un üzüntünün de ötesinde bir hali vardı. O koca adamın ağlaması insanı perişan ediyor. Maicon bize lazım. Her kötü oynayan oyuncuyu ben atsam, seyirci affetmese, takım bulamayız." şeklinde konuştu.