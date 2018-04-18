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Fatih Terim Maicon'u fırçaladı

Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'a 2-0 mağlup oldukları Türkiye Kupası maçında 77. dakikada kırmızı kart gören Maicon'a serzenişte bulundu.

Fatih Terim Maicon'u fırçaladı
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Galatasaray, Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Akhiarspor'a taraftarı önünde 2-0 mağlup oldu. ilk maçtaki 2-1'lik skor avantajını koruyamayan sarı-kırmızılılar Ege temsilcisine elendi.

MAİCON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin ilk yarısında 2-0 geriye düşen Galatasaray ikinci yarıda gol bulmak adına baskı kurmaya çalıştı. Bu dakikalarda savunmasında boşluk veren sarı-kırmızılılar Akhisarspor'un tehlikeli ataklarıyla karşılaştı.

Akhisarspor 77. dakikada hzılı bir atak şansı daha yakaladı. Rakip oyuncuyu durdurmak isteyen Maicon faul yapınca, maçın hakemi Barış Şimşek sarı kartını başvurdu. İkinci sarı kartını gören Brezilyalı oyuncu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

TERİM FIRÇALADI

Bu önemli dakikalarda kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Maicon'a ilk tepki teknik direkör Fatih Terim'den geldi. Terim oyun terk ederken Maicon'u fırçaladı.

ALANYASPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Maicon, gördüğü bu kırmızı kartın ardından Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesinde cezalı duruma düştü.

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