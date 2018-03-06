Fatih Terim, Mariano ve Feghouli'yi derbiye saklayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kritik maçlar öncesi oyuncularını koruma altına almayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılarda Feghouli ve Mariano, Konyaspor maçı öncesi ceza sınırında. İki futbolcu bu karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Terim, Feghouli ve Mariano'dan dikkatli olmalarını istese de iki futbolcusunu Konyaspor karşısında yedek bırakabilir. Tecrübeli teknik adam, iki futbolcusunu pazar günü kullanmaması halinde kadroda yer vereceği oyuncularını da belirledi.

Mariao'nun yedek kalması durumunda ilk 11'e en yakın isim Martin Linnes. Feghouli'nin alternatifiyse Yasin Öztekin. Sakatlığını atlatan ve uzun bir aradan sonra Karabükspor maçında forma giyen Fernando da Atiker Konyaspor karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcu bu maçta forma giyebilecek du