Fatih Terim, Mariano'yu soran muhabiri tersledi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardında Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, iyi bir oyun sergilediklerini dike getirirken, yedek kulübesinden daha fazla katkı almaları gerektiğini de dile getirdi.

YEDEKTEN DESTEK GELMELİ

Karşılaşmanın kısa bir değerlendirmesini yapan Fatih Terim''Birçok olumlu şey söyleyebiliriz. En önemlisi birçok gol atarken, rakibe de pozisyon vermedik. Tamamen oyunun hakimi bir Galatasaray vardı. 11'e 11 iken de pozisyon vermedik. Golleri bulurken de çok da pozisyon bulduk. Bu bizim için çok önemli. Bugün sahada çalıştığını yapan bir Galatasaray vardı. 4-0'dan sonra biraz daha topa sahip olup, daha yavaş oynayabilirdik ama oyundan zevk aldılar ve coşkuyla devam ettiler. Rakibin 10 kişi kalması da önemli bir etken tabii ki ama çok zevkli bir maç oldu. 3 puan önemliydi ama bunu farklı sonuçla almak daha da iyi. İyi bir hafta geçirdik'' şeklinde konuştu.

Fatih Terim muhabiri tersledi - İZLE

MUHABİRİ TERSLEDİ

Terim kendisine yöneltilen Mariano sorusuna sert bir karşılık verdi.

Bir muhabir Terim'e "Mariano'nun neden oynamadığı merak ediliyor." şeklinde soru sordu. Soruya sinirlenen tecrübeli teknik direktör "Kim merak ediyor? Ben de onu merak ediyorum." diyrek karşılık verdi.