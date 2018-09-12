Fatih Terim: Mesele güzel yarışmak

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu ve BeIN Sports'un birlikte düzenlediği Futbolun Süperleri Ödül Gecesi öncesinde konuştu.

''MESELE CENTİLMENCE YARIŞABİLMEK''

Fatih Terim, ''Çok uzun yıllardır böyle bir şeyin olması gerekliydi. Böyle geceler, Türk futbolunu birbirine yakınlaştırır. Herkes özlem giderir. Daha önceleri FIFA'da, UEFA'da, Altın Top yarışmalarında gördüğümüz o güzellik bu gece burada var. Birçok antrenör yarışıyor. Her sene birileri yukarıda, birileri aşağıda kalıyor. Mesele bu yarışmanın içinde yer alabilmek. Benim veya başkasının ödül alması bir şeyi fark ettirmez. Mesele güzel yarışmak. Birileri kaybeder, birileri kazanır. Önemli olan centilmence yarışabilmek.'' sözlerini kullandı.