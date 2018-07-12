Fatih Terim: Mina'yı istiyoruz

Galatasaray, Dünya Kupası'ndan elenene kadar Kolombiya'nın en iyi isimlerinden biri olan Barcelona Mina'ya talip oldu.

Adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan ancak sarı-lacivertli kulübü reddettiği söylenen genç stoper için bu kez sarı-kırmızılılar devreye girdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Kolombiyalı defans oyuncusuyla ilgilendiklerini itiraf etti.

ÇOK BEĞENİYORUM

Terim, "Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Çok beğeniyorum. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Oynamıyordu genel olarak, yedekti. Kolombiya'da ilk maç oynamadı, yedekti. Hatalı goller yeyince ilk maçta değiştirdiler. Yerry Mina konusu böyle..." dedi.