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Fatih Terim: Mücadelede bir an olsun gevşememeliyiz

Koronavirüs nedeniyle hastanede gördüğü tedavi tamamlanan ve taburcu olan Fatih Terim, "Virüsü kimden aldım bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım" dedi.

| Haber Merkezi
Fatih Terim: Mücadelede bir an olsun gevşememeliyiz
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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de sürdürmeye devam ediyor.

Daha önce testleri pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 7 gün boyunca hastanede tedavi görmüş ve durumunun iyiye gitmesi üzerine ise taburcu olmuştu.

Son testlerde durumun düzeldiğini açıklayan Terim, ''Salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz.'' dedi.

''VİRÜSÜ KİMDEN ALDIM BİLMİYORUM AMA KİMSEYE BULAŞTIRMADIM''

Gazeteci Candaş Tolga Işık'la konuşan tecrübeli çalıştırıcı, ''Dün itibarıyla sonuçlarım düzeldi ama herkesten rica ediyorum salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz. Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım. Çok dikkat ettim karantina kurallarına etmeye de devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Evinde 14 günlük karantinaya giren Fatih Terim, 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. 


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