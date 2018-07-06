Fatih Terim: Muslera'ya üzülsem mi sevinsem mi bilemedim

Babel: 1 yıl daha sözleşmem var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, Trezeguet, Emre Akbaba ve Ahmed Musa'yı kiralamak istediklerini ifade etti.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Eray İşcan'la yolların ayrıldığını, Tarık Çamdal'ın ise kendisine takım bulacağını açıkladı.

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi olan Muslera, yediği hatalı golle Uruguay'ın mağlubiyetinde etkili oldu.

Belçika, Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

1 Volkan Demirel yedek kaleci olacak Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'le yeni sözleşme imzalayacak. Tecrübeli isim gelecek sezondan itibaren ikinci kaleci olacak.

2 Genç güreşçi Hamza Alaca Dünya Şampiyonu Hırvatistan'ın Zagrep kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonasında Hamza Alaca, altın madalya kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı.

3 Dünya Kupası finalinin en büyük adayı Cüneyt Çakır Çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almayan temsilcimiz Cüneyt Çakır'ın adı ciddi bir şekilde final için geçmeye başladı.

4 Ronaldo Juventus yolunda Futbolda yılın transferi gerçekleşiyor. Juventus ile anlaşan Ronaldo'nun kalacağı evinin bile hazır olduğu ortaya çıktı.

5 Fenerbahçe kombine satışlarında zirvede Şu ana kadar 33 bin kombine satan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bıraktı. Son şampiyonunun sattığı kombine sayısı ise 29 bin.

6 Cocu'dan geri pas yasağı Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Cocu, antrenmanda oyuncularını yan ve geri pas yapmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

7 Serkan Reçber'in ilk transferi Beşiktaş'ta scouting ekibinin başına geçen Serkan Reçber, Guillermo Varela'nın transfer edilmesi için yönetime rapor sundu.

8 UEFA yeni futbol kurallarını duyurdu UEFA’dan yedek kulübesinde fazla oyuncu ve değişiklik sayısına yönelik hamle geldi. Resmen açıklanan kuralda 2018 Dünya Kupası baz alındı.

9 Galatasaray'da sözleşmesi bitenler Galatasaray'da 7 futbolcunun sözleşmeleri bugün itibarıyla sona erdi. Serbest kalan oyuncular sarı-kırmızılı ekibi ekonomik olarak da rahatlatacak.