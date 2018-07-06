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Fatih Terim: Muslera'ya üzülsem mi sevinsem mi bilemedim

Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Fransa - Uruguay maçını izlemek için Rusya'ya giden Fatih Terim, Fernando Muslera'nın yediği hatalı golün ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

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Fatih Terim: Muslera'ya üzülsem mi sevinsem mi bilemedim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fransa ile Uruguay arasında oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçını izlemek için kızı Merve Terim ile birlikte Rusya'ya gitti.

Nizhny Novgorod şehrinde oynanan maçı izleyen Terim, Galatasaray'dan öğrencisi Fernando Muslera hakkında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM

Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 yendiği maçın ardından paylaşımda bulunan Terim, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." sözlerini kullandı.

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