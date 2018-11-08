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Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e kırıldı

Fatih Terim Mustafa Cengiz'in derbi sonrası, "Maç 2-0 oldu, 7-0 olsun isterdim ama 2-2 bitti" sözlerine kırıldı.

Fatih Terim, Mustafa Cengiz'e kırıldı
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, 2-2 biten olaylı derbinin ardından yaptığı açıklamalar Fatih Terim'in canını sıktı.

"KADIKÖY'DE KUPA KALDIRDIM"

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Cengiz, "Dilerdim ki, 2-0'lık skor 7-0'a ulaşsın ve 6-0'ın psikozu bozulsun. Fakat 2-0'dan 2-2'ye geldi ve bir direnç gösterildi" ifadesi teknik direktör Fatih Terim'i çok kırdı.

6-0'ın psikolojisini yaşamadığını belirten Terim, Kadıköy'de kaldırılan kupayı hatırlatarak, "Bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer ortada bir psikoz varsa o da karanlıklar altında Fenerbahçe Stadı'nda kaldırdığımız kupadır." şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz: 7-0 kazanmak isterdik

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