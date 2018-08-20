Fatih Terim: Ndiaye takıma katılacak

Galatasaray'da Fatih Terim 1-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu:

"SAHAMIZLA İLGİLENENLERE TEŞEKKÜRLER"

"İki tarafın da eksikleri vardı. Keyifli bir maç oldu. Oyunu ikiye taşımadığımız sürece tehlikeli olacaktı. İlk haftalar 3 puanlar çok önemli. İkinci golü bulsak farklı bir sonuç olurdu. Bazı oyuncularımızın değerlendirmelerini tekrardan yapacağımızdan bir kaç eksiğimiz daha var. 10 gün içinde girişimlerimiz olacak. Açıkçası bir parantez de sahamıza açmak istiyoruz. Bizim sahamızla ilgilenen arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. "





"ONYEKURU HAZIR GİBİ"

"Henry bugün golü güzel attı. Maçı yüksek tempoda oynadı. 20'nin üzerinde sprint attı. Fizik olarak hazır gibi duruyor. Beklediğimizden daha erken hazır hale gelecek. Herkesin bayramını kutluyorum."

"NDİAYE PAZARTESİ YA DA SALI TAKIMDA"

"Ndiaye'nin idari şartları yerine geldiği zaman pazartesi ya da salı günü kiralık olarak Galatasaray takımına katılacak."