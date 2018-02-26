Fatih Terim: Nereden çıkmış deplasman fobisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki iç saha performansıyla futbol severleri büyülerken, kötü deplasman performansıyla ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Galatasaray'da hedef, Kardemir Karabükspor maçıyla birlikte deplasman karnesini düzeltmek.

7 DEPLASMANDA 6 MAĞLUBİYET ALDI

İç sahadaki performansını dış sahaya yansıtamayan Galatasaray, bu sezon deplasmanda 11 maça çıkarken 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde oynadığı son 7 deplasman maçının 6'sından mağlubiyetle ayrılırken, yalnızca Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup edebildi.

Galatasaraylı taraftarlar, bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçlarda takımını yalnız bırakmıyor.

ÇİM Mİ DEĞİŞİK

Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta Kasımpaşa'ya kaybedilen 3 puanın ardından bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu sözleri sarf etmişti:

"Hiçbir yenilgi benim hesabımda yoktur. Galatasaray cesur olmalıdır. Nerede olursa olsun cesurca oynamalı. Nereden çıkmış deplasman fobisi, deplasmandaki çimle, bizim stattaki çim farklı mı? Olur mu öyle şey? Yarıştayız. Bizim için asgari kaybetmek önemli."