Fatih Terim: Nzonzi arkadaşlarından özür dilemeli

Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken kadro dışı bırakılan ve takım aradığı belirtilen Steven Nzonzi için sürpriz bir açıklama yaptı.

Nzonzi'nin, Galatasaray'da kalma düşüncesinde olduğu ve bugünkü idmana gelerek teknik direktör Fatih Terim'den özür dileyeceği iddia edilmişti.

Bu soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, oyuncunun arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

"ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLESİN"

Terim, açıklamasında "Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre 'özür dileyeceğim' falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok." dedi.