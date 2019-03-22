Fatih Terim, Ömer'in transferini istemedi

Geçtiğimiz sezon defans hattında Serdar Aziz-Maicon-Denayer'i kullanarak şampiyonluğunu ilan eden Fatih Terim, yaz transfer döneminde stopere takviye yapamamış, altyapıdan Ozan Kabak'ı almıştı.

TERİM, ÖMER TOPRAK'I VETO ETTİ

Denayer'in Lyon'la anlaşması sonrası stoper arayışı içerisinde olan Fatih Terim'e Ömer Toprak'ın önerildiği ancak deneyimli hocanın milli stoperi net bir dille veto ettiği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncuyu istemeyen ve, "Aman sakın" diyen Terim'in Abdurrahim Albayrak'a, "Milli takımda kendisine çok şans vermiştim, oynadığı bütün maçlarda beni yaktı. Kişisel hataları çok fazla, oyun kurmada zaafları var, savruk bir futbolcu asla olmaz" dediği belirtildi.

Şu sıralar adı sık sık Beşiktaş ile anılan Ömer Toprak, Dortmund'da bu sezon sadece 12 maçta forma giydi.