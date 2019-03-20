Fatih Terim, Onyekuru'nun yerine Kenan Karaman'ı istiyor

Sezon başında Everton'dan kiralanan ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Henry Onyekuru'nun Sarı-Kırmızılı takımda kalması oldukça zor gözüküyor.

LİSTEDE KENAN KARAMAN VAR

21 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılacak olması nedeniyle bu bölgeye transfer isteyen teknik direktör Fatih Terim, listesini de hazırladı.

Deneyimli teknik adamın bu bölge için düşündüğü isimlerin başında Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman geliyor.

OCAK AYINDAN BERİ TAKİP ETTİRİYOR

Tecrübeli teknik adamın gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının düşürülme ihtimali olmasından dolayı böyle bir istekte bulunduğu öğrenildi. Fatih Terim'in 25 yaşındaki oyuncuyu ocak ayından bu yana takip ettirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İLK HEDEF KİRALIK

Orijini sol kanat olan Kenan, sağ kanatta ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Scout ekibinden gelecek olan rapora göre G.Saray yönetimi sezon sonunda harekete geçecek. Sarı-kırmızılıların İlk hedefi ise Kenan'ı kiralamak.