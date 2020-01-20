Fatih Terim: Oyuncularıma bilerek kart görün demem

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği maçta Vedat Muriç'in kırmızı kart görmesi tartışma yarattı.

Mücadelede sarı kart gören Kosovalı golcü, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü. Ancak karşılaşmanın son dakikasında ikinci sarı kartı gören Muriç, kırmızı kartla oyundan atıldığı cezasını ligde değil kupada çekecek.

25 yaşındaki futbolcunun kırmızı kart görmesi tartışmalara neden oldu. Muriç'in cezasını Kayserispor'la oynanacak kupa maçında çekmek için bilerek oyundan atıldığı eleştirileri yapıldı.

Galatasaray'ın Denizlispor'u yendiği maçta benzer bir olay yaşandı. Marcao sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

"BİZDE BÖYLE ŞEYLER OLMAZ"

Karşılaşmanın ardından deneyimli teknik adam Fatih Terim'e, Vedat Muriç'in durumu hatırlatılarak Marcao'dan kırmızı kart görüp oyundan atılmasını isteyip istemediği soruldu.

Fatih Terim bu soruya, "Bizde böyle bir şey konuşulabilir mi? Bizim aklımıza hiç böyle şeyler gelmez, hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim, düşünmedim de! Yanlış yapan cezasını çeker, o da yanlış yaptı, cezasını çeker. Doğrusu neyse, oraya gider. Başkaları bizi ilgilendirmez" şeklinde cevap verdi.