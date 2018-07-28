Fatih Terim, Ozan Tufan transferini yalanladı

Sakarya'da oynanan hazırlık maçının ardından, "4 büyükler birbirine futbolcu verebilmeli" diyen Fatih Terim'in bu sözleri üzerine tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı istediğini iddia edilmişti. Terim bu haberleri yalanladı.

"BU SÖZLERİMİ OZAN'A BAĞLADILAR"

Tunus yolculuğu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, "Benim söylediğimi iyi anlamak lazım, derinliklerine iyi bakmak lazım. Yoksa işi magazin haline getirdi bazı arkadaşlar. Yoksa ben çok derin bir şey söyledim. Yerli-yabancı tüm oyuncuları kastettim, bir takımın kadrosunda düşünmediği tüm isimleri kastettim. Ama bazı magazin sever arkadaşlar bunu Ozan Tufan'a bağladı oysa ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim." şeklinde konuştu.

Fatih Terim: Ozan Tufan'ı hiç istemedim - İZLE