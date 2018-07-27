Fatih Terim, Ozan Tufan'ın kiralanmasını istedi

Fatih Terim'in Sakaryaspor maçından sonra yaptığı, "4 Büyükler kendi arasında transfer yapmalı", "Yakın zamanda farklı haberlerimiz olabilir" şeklindeki açıklamalarının ardındaki isim Ozan Tufan.

OZAN TUFAN'I KİRALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de sıkıntılı günler geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Galatasaray, kiralamak istiyor. Fatih Terim'in sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş'tan da 1-2 isim almayı düşündüğü, kendi kullanmadığı oyuncuları da bu kulüplere önermek istediği ifade ediliyor.

Ozan Tufan 2015 yazında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Fatih Terim de A Milli Takım’ı çalıştırırken, Ozan’dan hem orta saha hem sağ bek hem de stoper olarak faydalanmıştı. Genç oyuncudan benzer bir etkiyi Galatasaray’da da yakalamayı hedefleyen Terim’in bu talebinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

KENDİ İÇİMİZDEN ALSAK DIŞARIYA GEREL KALMAZ

Fatih Terim, Sakaryaspor maçı sonrasında şu açıklamayı yapmıştı:

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi içinde sirkülasyon yapabilirse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor, 'oraya gitme' diye mukavelesine madde koyuyoruz. Bizde başarılı olmayan oyuncular her takıma gidebilmeli. Bu durum ekonomik de değil, mantıklı da değil. ‘Bizde başarılı olmadı, orada oldu mu’ korkutuyor? Aşı tutmamıştır. Kendi içimizden halledemediğimiz sürece dışarı bakıyoruz. Bunu bir kırabilirsek. Bende diyelim ki 3 santrfor, 2 bek, 4 orta saha var. Verebilirim gitmek istiyorsa. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok iyi olacak."