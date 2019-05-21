Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 2-1 kazanarak şampiyon olduğu maçta çıkan olaylar sonrası Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak PFDK'ya sevk edildi.

TERİM, 2 MADDEDEN DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Galatasaray ile Başakşehir'in yedek kulübesi tansiyonun yükseldiği anlarda birbirlerine girmiş, Fatih Terim ve Ümit Davala tribüne gönderilmişti. Terim'in Orhan Ak'la tartıştığı ifade edilmiş, Orhan Ak ise deneyimli hocanın kendisine vurduğunu iddia etmişti.

Fatih Terim ve Ümit Davala hem "sportmenliğe aykırı hareket" hem de "tedbire uymamak" maddeleri gereğince, Orhan Ak ise sadece "sportmenliğie aykırı hareket" maddesinden dolayı disipline gönderildi.

44. maddeden (saldırı) PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim, talimatlar gereği 5-10 maç ceza alabilir.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü/ kaleci antrenörü ORHAN AK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

