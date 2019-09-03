Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada da Fatih Terim ile birlikte, maçta kırmızı kart gören Ümit Davala'nın da disipline sevk edildiği ifade edildi.

PFDK raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Fatih Terim'in aynı müsabaka sonrasında basın toplantısında ve flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray A.Ş. Kulübü antrenörü /kaleci antrenörü Ümit Davala'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 31.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

SÜPER KUPA VE İLK MAÇI KAÇIRDI

Fatih Terim, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Başakşehir'le oynanan maçtaki olaylar nedeniyle 3 maç men cezası almıştı.

Terim, aldığı ceza sonrası Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa ve Denizlispor ile oynanan sezonun ilk karşılaşmasında kulübedeki yerini alamamıştı.