Fatih Terim, PFDK'ya sevk ediliyor

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Akhisar'a 2-1'in rövanşında 2-0 yenilerek elendiği maç sonunda Fatih Terim, koridorda hakeme tepkisi sonrası Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sevkin sebebi ise Terim'in hakemlere karşı sert tepkisi.

HAKEMLERE SÖZLERİ NEDENİYLE PFDK'LIK

Galatasaray’ın Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'a elendiği maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim adeta çılgına döndü.

Terim, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası koridorlarında hakem Barış Şimşek ve ekibine çok sert tepki gösterdi. Basın mensuplarının mix-zone alanına alınmadığı o anlarda, koridorlar Terim’in 'ölüyü dirilttiniz' sözleriyle yankılandı. Soyunma odası koridorları o anlarda adeta ölüm sessizliğine bürünürken, deneyimli teknik adamın sert tepkisi sonrası sesinin kısıldığı dikkatlerden kaçmadı.

TAHKİM KURULU ONARSA ALANYA MAÇINI TRİBÜNDE İZLEYECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Akhisar arasında oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında maçın gözlemcisi ve temsilcisine yönelik sportmenlik dışı sözsözlerinden dolayı saro-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve idari direktör Şükrü Hanedar "tedbirli olarak" PFDK'ya sevk edildi. PFDK, Fatih Terim'e para cezası haricinde bir yaptırım uygular ve Tahkim Kurulu da olası cezayı onarsa Terim, Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı maçta takımının başında olamayacak

TFF AÇIKLADI, TERİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Hukuk Müşavirliği'nce 19.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."