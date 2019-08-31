Fatih Terim: Profesyonel kötülük var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Saha dışı etkenlere vurgu yapan Terim, "Organize ama amatör kötülük lafımı değiştiriyorum" dedi.

Fatih Terim şu açıklamaları yaptı:

"Açıkçası beklediğimizi bulmayınca, alamayınca mecburi değişiklikleri yapacağız. O anda oyunu okuduğumuz kadarıyla taktik anlayışımız bu. Babel'i yormamış olduk. Sonuç olarak Kayserispor'u tebrik ediyorum. Çok renkli, elektirikli seyri güzel bir maç oldu. 3 puan için çok mutluyum.

"G.SARAY BÖYLE GOLLER YEMEMELİ"

"Galatasaray takımı böyle goller yememeli. Daha iyi olacağı kesin de, biraz boşluk ara derken daha olacağız. Bu atmosfer yaratıldı. Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam var. Geçen sene örgütlü organize işler, ama amatör demiştim. Bu sefer baya profesyonelce hamleler var.

Bunu dışarıyla ilgili söylüyorum. Galatasaray camiasına çok erken olarak söylemiştim. Bunların tek ilacı var. Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek. Ben bunu hatırlatmaya devam ediyorum.

Geçen seneki lafımı değiştiriyorum. Demek amatör lafına alınmışlar. Oyuncu değiştirmeden oyuna müdahale etmeyi seven bir hocayım. Gitmek istedi Ömer peki dedim, Oynamasını istedim. Şu anda çok mutluyum bir orta saha daha kazanmış görünmüyoruz. Galatasaray 1-2 mağlup oldu yabancı konusu gündeme geldi mi? 1-2 maç kazanırız yine gündeme gelir. Ömer'in performansından mutluyum."