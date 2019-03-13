Fatih Terim: Puan farkı 8 değil 5

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösteren Galatasaray, liderle arasındaki puan farkını korudu.

Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları Başakşehir maçını kazanacaklarına emin olan Terim, bir toplantı yaparak öğrencilerini motive etmeye çalıştı.

UMUDUNUZU SAKIN YİTİRMEYİN

Terim'in, "Puan farkını 8 değil, 5 olarak görün… Rakibimizle evimizde oynayacağız ve o haftaya kadar iyi futbol sergileyip, kazanmamız halinde bu fark da eriyecektir. Hala şampiyonluğun önemli adaylarından biriyiz. Umudunuzu sakın yitirmeyin" ifadeleriyle öğrencilerine moral aşıladığı öğrenildi.