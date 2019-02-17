Fatih Terim: Puan kaybı istemiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Terim'in öğrencilerine, "Herkesin dilinde deplasman fobisi var. Neymiş bu deplasman fobisi. Biz Galatasarayız. İç saha dış saha fark etmez. Her şartta kazanmak için oynarız. Hobi-fobi dinlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım. Kasımpaşa maçında puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İLK DAKİKALAR ÇOK ÖNEMLİ

Terim, Kasımpaşa maçının taktiği ile ilgili olarak ise, "Kasımpaşa son haftalarda istenilen düzeyde değil. Ancak tehlikeli oyuncuları var. Maça baskılı başlamalıyız. İlk dakikalarda skor bulmalıyız" şeklinde konuştu.

RAKİBİN PSİKOLOJİSİNİ BOZALIM

Tecrübeli teknik adam, "Başakşehir'den önce oynuyoruz. Bizim galibiyetimiz onları psikolojik olarak rahatsız edecektir. Bu yüzden zirve yarışında hata yapmamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.