Fatih Terim: Rakibimiz Beşiktaş

Süper Lig'in 30. haftası bu akşam oynanacak Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla sona erecek. Sarı-kırmızılı ekip kazanması durumunda son 4 haftaya lider olarak girecek.

DERBİ MAÇIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Şampiyonluk yarışında son döneme girilirken teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını motive etmek için özel toplantılar yapıyor. Futbolcularıyla sık sık konuşan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın daha önemli bir rakip olduğunu ifade ediyor.

Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışına dikkat çeken Terim, "Başakşehir lider durumda ama Beşiktaş buraları oynamayı daha iyi biliyor. Şampiyonluk tecrübesi olan bir takım ve asıl rakibimiz Beşiktaş" dedi.

Gelecek hafta oynanacak derbinin önemine değinen 65 yaşındaki hoca, "Önce Konya ardından Beşiktaş'ı yenersek büyük bir adım atarız. Başakşehir şampiyonluk stresiyle yine puan kaybedebilir. 33. hafta Başakşehir'le oynanacak maçta şampiyonluk kutlayabiliriz" ifadelerini kullandı.