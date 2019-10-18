Fatih Terim: Real Madrid maçı çok daha değişik olabilir

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-2 kazandıkları Sivasspor maçını değerlendirdi.

Özellikle ilk yarıda tüm istatistiklerde önde olduklarını ve farkı daha da açabileceklerini belirten Terim'in açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

"Keyifli bir maç oldu. Özellikle 11'e 11 oynadığımız ilk yarı başarılıydık. Sivasspor 10 kişi kaldıktan sonra rehavet oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. Çok iyi reaksiyon gösterdiler. Oyunun karışılığı pozisyon, onun karşılığı da gol olmalıydı. İlk yarıda özellikle çok pozisyona girdik. İstatistiklerde öndeydik. Değişiklikler zorunluydu. Belhanda ve Luyindama özellikle... Memnunum. Pas yüzdesi, yardımlaşma iyiydi. 2 farklı nerede öne geçerseniz geçin, 1 gol yediğinizde rakip canlanır. 3 puan bizim için Real Madrid maçı öncesi moral oldu. Emre Taşdemir'den de Şener'den de çok memnunum."

"FALCAO'YU OYNATMAK İSTERDİK"

"Real Madrid maçında Sivas maçına göre çok değişik oynayabiliriz. Falcao 'Ağrılarım var' dedi. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana bile çıkmıyor. Böyle uluslararası bir maçta oynatmak istemez miyiz? Tabii ki isteriz ama nasıl oynayacak bilmiyorum."