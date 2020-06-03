Ensonhaber.com'a dön

Fatih Terim, Rize maçının 11'ini belirledi

Süper Lig'de 14 Haziran'da Rizespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in, bu karşılaşma için ilk 11'i şekillendi.

| Haber Merkezi
Fatih Terim, Rize maçının 11'ini belirledi
Yorum Yap

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınmış olan Süper Lig, 12 Haziran'da devam edecek.

Ligin 27. haftası kapsamında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray da maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gerçekleştirdiği idmanlarla sürdürüyor.

TERİM 11'İ BELİRLEDİ

Sarı-kırmızılılarda Terim, 14 Haziran Pazar günü saat 21.45'te Karadeniz ekibiyle karşılaşacakları maçın ilk 11'ini de bu çalışmaları göz önünde bulundurarak belirledi.

İşte Aslan'ın Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i:

Muslera 
Saracchi 
Donk
Marcao
Mariano
Lemina
Seri
Ömer
Feghouli
Onyekuru
Falcao

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM