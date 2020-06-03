Fatih Terim, Rize maçının 11'ini belirledi

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınmış olan Süper Lig, 12 Haziran'da devam edecek.
Ligin 27. haftası kapsamında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray da maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde gerçekleştirdiği idmanlarla sürdürüyor.
TERİM 11'İ BELİRLEDİ
Sarı-kırmızılılarda Terim, 14 Haziran Pazar günü saat 21.45'te Karadeniz ekibiyle karşılaşacakları maçın ilk 11'ini de bu çalışmaları göz önünde bulundurarak belirledi.
İşte Aslan'ın Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i:
Muslera
Saracchi
Donk
Marcao
Mariano
Lemina
Seri
Ömer
Feghouli
Onyekuru
Falcao