Fatih Terim Rodrigues'e güveniyor

Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, ilk maçına çıkıyor.

Sahasında L.Moskova'yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, tam 16 yıl önce bugün rakibini 2-0 mağlup etmişti.

Galibiyetin yıl dönümünde bir kez daha Rus temsilcisiyle karşılaşacak olan Cimbom, Moskova ekibini yenerek Devler Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor.

TERİM'İN EN BÜYÜK KOZU RODRİGUES

Ligde zor günler geçiren ve 10. sırada yer alan Lokomotiv Moskova, grubun en zayıf halkası olarak gözüküyor.

Ruslar, kritik maçta eski Beşiktaşlı Fernandes'e güvenirken, Fatih Terim'in en büyük kozu ise Garry Rodrigues olacak.

Son oynanan Kasımpaşa maçında etkili bir oyun ortaya koyan ve rakip fileleri iki kez havalandıran yıldız futbolcu, karşılaşma öncesi taraftarların en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Rodrigues, Eren

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Corluka, Kvirkvella, Lysov, Denisov, Krychowiak, Farfan, Miranchuk, Fernandes, Eder