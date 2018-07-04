Fatih Terim Rodrigues'i bırakmıyor

Galatasaray transferde hem gelecek hem de gidecek futbolcuların hesabını yaparken, takımda özellkle para getirebilecek oyuncuları değerini bulduğunda göndermekten çekinmeyecek. Bu nedenle gelen öneriler titizlikle inceleyen sarı-kırmızılılar, kendi kriterlerini de ortaya koymuş oluyor.

9 MİLYON EUROLUK TEKLİFE VETO

Cim Bom'a son teklif de Garry Rodrgues için Spartak Moskova'dan geldi. Ancak Rus kulübünün yaptığı 9 milyon euroluk öneri, Galatasaray açısından tatmin edici bulunmadı. Konu teknik direktör Fatih Terim’n önüne gitti. Terim’den yıldız futbolcunun bu rakamda satışına onay çıkmazken, sarı-kırmızılı yönetim Spartak Moskova’ya olumsuz yanıt verdi.

Terim’n, "Bu paraya satılacaksa hiç satılmasın daha iyi... En azından bir sene daha oynar, Şampiyonlar Ligi’nde kendini gösterirse 2-3 katına satılır. Üstelik maaşı düşük. Her bakımdan cazip bir oyuncu. Bizim için bu kadar faydalı bir oyuncudan kolay kolay vazgeçemeyz" dediği belirtildi.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi Garry Rodrugues’in menaajerine, "Bu rakamlarla bize gelmeyin" mesajını iletti.

Galatasaray'da Yeşil Burun Adalı futbolcu bu sezon 1 milyon 350 bin euro alacak. Ancak geçen sezonki performansından sonra Rodrigues’in maaşının 2 milyon euronun üzerine çıkarılması bekleniyor.