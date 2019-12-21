Fatih Terim: Sabır demekten başka çaremiz yok

Hakem Serkan Tokat'ın yönetimine tepki gösteren Terim, "Göztepe'yi tebrik ediyorum ama Gassama'ya 2. sarı kartın kırmızı çıkması lazımdı. Yatanlar, doktorların içeri girmesi ve maç sadece 6 dakika uzadı. Yoksa oynamak istiyoruz biz. Maçıın kalitesine yetişemeyenler yönetmemeli. Bugün 10'a yakın pozisyonumuz var." şeklinde konuştu.

"ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Fatih Terim, maç ile ilgili şunları söyledi:

"Net olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. Hep aynı şeyi söyleyip farklı şeyler söylüyoruz, bunu da ancak deliler bekler. Sınanıyoruz orası kesin. Bu maçta her türlü pozisyona girdik. Bu bedeli ödeyeceğiz. Sınanıyoruz. Burada sabır demekten başka çaremiz yok. Buradan döndürmek için her zamanki birlikteliğimizi sürdürmemiz lazım. Çok çalışmamız lazım."

"Bugün 10'a yakın pozisyonumuz var. Dediğim gibi sabredeceğiz ve çok çalışacağız."