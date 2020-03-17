Fatih Terim: Sakin olun ve bizden haber bekleyin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüsü salgını sonrası liglerin ertelenmemiş olmasını sert bir dille eleştirirken, futbolcularına sahip çıktı.

"SAĞDUYU GALİP GELECEKTİR"

Golsüz derbinin ardından soyunma odasında öğrencilerine iki gün izin verdiğini açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sakin olun, merak etmeyin. Sağduyu galip gelecektir ve yetkililer hepimizin beklediği kararı verecektir. Siz iki gün ailenizle beraber dinlenin. Ligi, şampiyonluğu, futbolu düşünmeyin. Futbol, asla hiçbir insanın canından daha önemli değildir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bizim ülkemizde de maçlar ertelenecektir. Bizden haber bekleyin" ifadelerini kullandı.