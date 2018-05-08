Fatih Terim: Şampiyon olup herkesi susturacağız

Zorlu Akhisar virajını 2-1'lik galibiyetle geçen Galatasaray'da müthiş bir coşku yaşanıyor...

Nefesleri kesen maç sonrası basın toplantısında sert mesajlar veren teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasında herkesi coşturan bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

ÇOK NET MESAJLAR VERDİ

Tecrübeli hoca ilk olarak tüm futbolcuları tek tek kucakladı. Ardından takımı etrafında toplayan Terim, "Kalan iki maçı da kazanarak tüm rakipleri, yorumcuları, hakkımızda atıp tutanları susturacağız... Üzerimize oynanan oyunlara rağmen şampiyon olacağız" dedi.

HEP BİR AĞIZDAN "ŞAMPİYON"

Bu sözlerin ardından soyunma odası "Şampiyon Cimbom" tezahüratlarıyla inledi. Öte yandan Terim ve Tudor dönemi arasındaki farklar rakamlara yansıdı. Cimbom, Terim'le birlikte adeta kimlik değiştirdi.

5 PUAN FAZLA ALDI, 9 GOL AZ YEDİ

Derbilerde coşan Sarı-Kırmızılılar, Tudor'la 32, Terim'le 37 puan topladı. Ligdeki ilk 16 maçında rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Galatasaray, Terim ile çıktığı 16 karşılaşmada ise sadece 12 gol yedi.