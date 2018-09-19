Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

İstanbul'da Rus rakibini ağırlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligine güzel bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılıların başarılı hocası Terim, Şampiyonlar Ligi'nin kastederek "Hayallerimiz var, inşallah başaracağız" dedi.

"GALATASARAY LAYIK OLDUĞU YERDE"

Maça iyi başlayarak planlarını başardıklarını ifade eden Terim, "Oyun planımız içerisinde maça iyi başlamak vardı. Bunu bencerdik. Zaman zaman vitesi yükseltip alçaltarak ikinci yarıya daha konsantre girdik. Oyun boyunca çok pozisyon yakaladığımız için mutluyum. İkinci yarı onların değişikliğine biz de bir cevap verdik ve sonra rahatladık." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Fatih Terim, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Galatasaray layık olduğu yerde. Buraları seviyoruz, kalmak istiyoruz." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN İDDİALI

Takımının yavaş yavaş havaya girdiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Ben keyif alıyorum. Herkes de keyif alacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Terim açıklamalarını iddialı sözlerle noktaladı:

"Hayallerimiz var, bir küçüğünü [UEFA Kupası] aldık, antrenmanlıyız. inşallah başarırız."