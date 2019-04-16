Fatih Terim şampiyonluğa inanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 2 puan bırakan Galatasaray, puan farkını 5'e düşürse de önemli bir fırsatı tepti.

FATİH TERİM KOLLARI SIVADI

HaberTürk'te yer alan habere göre derbide berabere kaldıktan sonra hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yaşananlardan oyuncularının etkilenmemesi için kolları sıvadı.

İNANCINIZI KAYBETMEYİN 1 PUAN DAHA YAKLAŞTI

Kalan 6 haftada Medipol Başakşehir’in bir beraberlik alması durumunda yine ipleri ellerine alacaklarını öğrencilerine hatırlatan deneyimli teknik adamın, “Moralinizi bozmayın. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor ve rakibimize 1 puan daha yaklaştık. Kalan maçlarımızı kazanmamız durumunda yine şampiyon olacağımıza benim inancım tam, sizin de olsun. Henüz hiçbir şey kaybetmedik” ifadeleriyle takımına moral verdiği öğrenildi.