Fatih Terim: Şampiyonluğun matematiğini yaptım

Başekşehir’in Beşiktaş’ı yenmesi ile birlikte zirvede işler yine karışırken teknik direktör Fatih Terim de zorlu fikstüre hazırlanıyor.

Milli maçlar için verilen ara sonrasında 5 maçlık çok kritik bir süreç de Galatasaray’ı bekliyor.

ZORLU SÜERECE TAKIMINI HAZIRLAYACAK

Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Alanya bu süreç içinde G.Saray’ın rakipleri olacak. G.Saray ligin ilk yarısında aynı fikstürde 9 puan kaybederken Fatih Terim de takımını bu sürece hazırlayacak.

Oyuncuların 3 gün tatil yapmasını isteyen Terim sonrasında ise çok zorlu bir dönemin kendilerini beklediğini herkese hatırlattı.

ŞAMPİYONLUĞUN MATEMATİĞİNİ YAPTIM

Herkesin puan hesaplamaları yaptığını ancak bu süreçte her maçı kazanmaktan başka çareleri olmadığını teknik ekip dahil herkese anlatan Fatih Terim, oyuncularını da izin dönüşü yüksek tempolu ve stresli bir dönemin beklediğini şu ifadelerle anlattı:

“Şampiyonluk için zorlu bir sürece giriyoruz. Fikstürde kolay maç yok. Her takımın kendisine göre bir planı var. Rekabet daha da artacak. Derbiler bundan sonra iç sahada. Bu bizim için bir avantaj. Puan hesaplaması yok! Her maçı kazanmalıyız şampiyonluk için. Ben işin matematiğini yaptım. Şampiyonluğun matematiği 8’de 8 yapmak.”