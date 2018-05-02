Fatih Terim: Şampiyonuz demek yasak

Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş'ı yenmesinin ardından medyada birçok spor yazarı Galatasaray'ın son 3 haftada şampiyonluğu bırakmayacağını ifade ediyor. Fatih Terim ise 2 defa son hafta şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'yi örnek gösterdi ve takımını rehavet konusunda uyardı.

FENERBAHÇE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Ezeli rakiplerinin daha önce iki kez son haftada şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan Terim, "Bilenler, bilmeyenlere anlatsın; Fenerbahçe'den Denizli'de son maçta şampiyonluğu aldık. Bir de Fenerbahçe son hafta Trabzonspor ile berabere kalıp, Bursaspor'a şampiyonluğu verdi. 'Şampiyonuz' demek hepimize yasak" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Daha işimiz bitmedi. Önümüzde 3 maç, 270 dakika daha var. İpler zaten elimizde ve tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılıp, rahat bir şekilde mutlu sona ulaşmalıyız. Şampiyonluk için kalan 270 dakikaya çok iyi konstantre olacağız. Şampiyonluğu 3 hafta sonra resmen kazanacağız."