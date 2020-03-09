Fatih Terim, Saracchi'nin pozisyonuyla ilgili konuştu

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Marcelo Saracchi'nin, 97. dakikada Emre Kılınç'a yaptığı ve sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

"DİREKT KIRMIZI GÖRMESİ GEREKİYORDU"

Fatih Terim, açıklamasında, "Mete Hoca, son zamanlarda da formda bir hakem, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu direkt!" dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

RIZA ÇALIMBAY: HAKEME ÇOK İŞ DÜŞMEDİ

Rıza Çalımbay ise, "Seri'nin pozisyonu kesin fauldü ama içeride mi, dışarıda mı bilemiyorum. Saracchi'nin müdahalesi sonrasında Emre Kılınç'ın göğsü yarılmış, kırmızı kart çıkabilirdi orada. Yine de hakeme çok iş düşmedi." sözlerini kullandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)