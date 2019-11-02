Fatih Terim sarı kart gördü

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Rizespor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrası hakeme itiraz eden Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez kart görmüş oldu.

Terim son olarak 1985'te (futbolcuyken) kart görmüştü.

FIFA’nın bu sezon yürürlüğe koyduğu kural ile artık teknik direktörler de kart görebiliyor.

TEKNİK ADAMLAR HANGİ İHLALLERDE KART GÖRECEK?

Peki teknik adamlar hangi kuralları ihlal ettiklerinde kart görecek?

1-Teknik alanı hakem kararına itiraz için kasti olarak terk etmek.

2-Devre arası ve maç sonu da dahil olmak üzere, maç sırasında hakeme tepki için oyun alanına girmek (küfür etmek).

3-Saldırgan ve çatışmacı şekilde rakip takımın teknik alanına girmek.

4-Bir cismi kasti olarak oyun alanına fırlatma/tekmeleme.

5-Maç sırasında, oyun alanındaki topa dokunmak ya da rakibe müdahale etmek.

6-Rakip takımın oyunu başlatmasını geciktirme. (Topu tutmak, uzağa vurmak, bir oyuncunun hareketini engellemek)

Ayrıca toplamda 4 kez sarı kart gören teknik direktörler 1 maç ceza alacak.

Not: Kartın renginin ne olacağı ise gösterilen tepkinin şiddetine göre belirlenecek.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklama şöyle: "Futbol Disiplin Talimatı'nın 93. Maddesinde yapılan değişiklik ile bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticilerinin kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamayacakları, soyunma odası ve yedek kulübesine giremeyerek cezalı duruma düşecekleri hüküm altına alındı."