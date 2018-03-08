Fatih Terim savunmadan memnun

Son 4 maçtır stoperde Maicon-Serdar Aziz ikilisini kullanan Fatih Terim, Atiker Konyaspor karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.
TERİM, MAİCON-SERDAR İKİLİSİNDEN MEMNUN
Sivasspor mücadelesinde Jason Denayer'in sakatlanmasıyla birlikte Maicon'un yanında Serdar Aziz'e şans veren deneyimli çalıştırıcı, ikilinin uyumundan memnun. Bu sezon 23 lig maçında 5 gol atan Maicon, takımına hücumda da katkı sağlıyor. 19 lig maçında forma giyip 1 gol, 1 asistle oynayan Serdar Aziz ise son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor.
Ligde kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılılar, bu alanda 22'şer gol yiyen Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından geliyor. Taktik çalışmalarda savunmacılara sık sık uyarılar yapan tecrübeli teknik adam; Konyaspor'un Samuel Eto'o ve Adis Jahovic gibi önemli golcülere sahip olduğunu hatırlatıyor.
Yuto Nagatomo ve Mariano'dan da sık sık hücuma destek olmasını isteyen Fatih Terim, rakibin hızlı hücum girişimlerinde dikkatli olunmasını istiyo