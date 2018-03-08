Fatih Terim savunmadan memnun

1 UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 8 maç tamamlandı. İlk ayağın tamamlandığı maçlarda, Almanya'da Dortmund'u yenen Salzburg sürpriz yaptı.

2 Trabzonspor seçime gidiyor Trabzonspor, olağanüstü seçime gitme kararı aldı.

3 Arsenal İtalya'da büyük avantaj yakaladı UEFA Avrupa Ligi'nda Milan evinde Arsenal'i konuk etti. İngiliz ekibi Arsenal, ilk yarıda bulduğu 2 golle maçı kazandı.

4 Quaresma'ya indirim yok Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma'nın 5 maçlık cezasını onadı.

5 FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı FIFA, Matus Bero transferinde Trencin Kulübü'ne yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.

6 Janssen ve Gökhan Töre'nin son durumu Fenerbahçe'de Janssen'in, Beşiktaş'ta ise Gökhan Töre'nin durumu her iki takım taraftarının da canını sıkıyor. İki futbolcunun da en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

7 UEFA'nın Galatasaray kararı 9 Mart'ta UEFA ile görüşecek olan Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmiyor. Sarı-kırmızılılara daha önce Beşiktaş'a verilen transfer kısıtlama cezası verilecek.

8 Rıza Çalımbay 11 futbolcunun gönderilmesini istedi Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallantıda olan Rıza Çalımbay, buna rağmen gelecek sezonun planlarına başladı. Çalımbay 11 oyuncunun gönderilmesini istedi.

9 Mesut Özil başarının sırrını açıkladı Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, başarı için sabır, iman ve güven olması gerektiğini ifade etti.