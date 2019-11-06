Fatih Terim: Selam söylüyorum

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum" demişti.

"SELAM SÖYLÜYORUM"

Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için İspanya'ya giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den konuyla ilgili kısa bir açıklama geldi.

Tecrübeli teknik adam, "Hocam bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna, "Selam söylüyorum" diyerek yanıt verdi.

Terim'in bu sözleri Ersun Yanal'a mesaj olarak algılandı.